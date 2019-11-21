Зеленский потребовал реальных результатов в делах «майдана»
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Президент Украины Владимир Зеленский высказался о расследовании дел о «майдане». Об этом сообщают украинские СМИ.
Он указал на важность реальных результатов в расследовании этих дел.
Украинский лидер также подчеркнул, что просил об усилении группы следователей в данном производстве.
«Мы все хотим результата», — добавил Зеленский.
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