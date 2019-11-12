Экс-президенту США Джимми Картеру сделают операцию на мозге

Бывшему президенту США Джимми Картера понадобится операция на мозге. Об этом сообщает Associated press со ссылкой на пресс-секретарь Динна Конгилео.

В понедельник, 11 ноября, бывший американский лидер был госпитализирован в больницу из-за внутричерепного давления, к которому привели частые падения.

Как отмечается, операция будет проведена во вторник, 12 ноября, в университетской больнице Эмори в Атланте, штат Джорджия.

В настоящее время рядом с политиком находится его супруга Розалинн.

Известно, что в текущем году Картер падал по крайней мере три раза.

После первого инцидента ему понадобилась операция по замене тазобедренного сустава.

После того, как ему наложили шесть швов после падения 6 октября, он уехал в Нэшвилл, штат Теннесси, где помогал строить дом «Родина для человечества».

После перелома таза 21 октября бывший президент недолгое время пролежал в больнице.

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