Экс-президенту США Джимми Картеру сделают операцию на мозге
Бывшему президенту США Джимми Картера понадобится операция на мозге. Об этом сообщает Associated press со ссылкой на пресс-секретарь Динна Конгилео.
В понедельник, 11 ноября, бывший американский лидер был госпитализирован в больницу из-за внутричерепного давления, к которому привели частые падения.
Как отмечается, операция будет проведена во вторник, 12 ноября, в университетской больнице Эмори в Атланте, штат Джорджия.
В настоящее время рядом с политиком находится его супруга Розалинн.
Известно, что в текущем году Картер падал по крайней мере три раза.
После первого инцидента ему понадобилась операция по замене тазобедренного сустава.
После того, как ему наложили шесть швов после падения 6 октября, он уехал в Нэшвилл, штат Теннесси, где помогал строить дом «Родина для человечества».
После перелома таза 21 октября бывший президент недолгое время пролежал в больнице.
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