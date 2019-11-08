Посол РФ в Вашингтоне заявил об активизации диалога России и США

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что в последнее время в двустороннем диалоге России и США наметилась активизация. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, между американской и российской сторонами недавно состоялись консультации по стратегической стабильности, контртерроризму, а также острым проблемам в двусторонних делах.

«Успешно развивается обмен мнениями по КНДР и Афганистану. Наши военные продолжают контакты в Сирии. Эффективный и высокопрофессиональный канал общения сложился на уровне начальников генеральных штабов», — добавил Антонов.

При этом он отметил, что Москве и Вашингтону «важно начать разгребать завалы накопившихся двусторонних «раздражителей»».

Речь идет об арестах россиян по запросам США в «третьих» странах, отказе от «визовой войны», возвращении российской дипсобственности и нормализации условий работы дипломатических представительств.