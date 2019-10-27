Песков рассказал, как Россия и Турция готовили меморандум по Сирии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как создавался меморандум России и Турции о совместных действиях по урегулированию в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Песков отметил, что документ готовился в оперативном порядке.

Его подготовкой занимались главы МИДов России и Турции — Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.

«Сели составлять болванку текста. Потом уже по ходу сами лидеры вносили изменения», — рассказал Песков.

Изменения в свою очередь уже согласовывались министрами иностранных дел на русском, английском и турецком языке.

Президенты России и Турции 22 октября приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию на северо-востоке Сирии.

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