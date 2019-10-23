Путин заявил о списании Россией долгов Африки на сумму $20 млрд

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия списала задолженности стран Африки на сумму свыше $20 млрд. Об этом информирует «Интерфакс».

Отмечается, что такое решение было принято в рамках инициативы по облегчению долгового бремени стран Африки, в которой принимает участие Россия.

Соответствующее заявление Путин сделал на форуме «Россия - Африка», который проходит в Сочи.

До этого он уже заявлял о намерениях России наращивать помощь государствам Африки в области развития энергетики. Соответствующие совместные программы запущены с рядом стран, например, с Анголой, Мозамбиком, Габоном.