В Британии Путина назвали самым влиятельным лидером на Ближнем Востоке

Россия стала важнейшим игроком на Ближнем Востоке, воспользовавшись бездействием стран Запада, а президент РФ Владимир Путин - самым влиятельным в регионе иностранным лидером, с мнением которого нельзя не считаться. Такую позицию изложил в опубликованном в воскресенье в газете The Sunday Times материале редактор британской вещательной корпорации Би-би-си по Ближнему Востоку Джереми Боуэн.

»[Президент России Владимир] Путин стал самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке. Он близок к израильтянам, но работает вместе с врагом Израиля Ираном. Оставаясь близким с Ираном, он только что посетил их противников - Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты», - пишет Боуэн.

«У Путина нет волшебного подхода к Ближнему Востоку, но он занял пространство, которое открылось после того, как США, Великобритания и Франция не стали пытаться предпринимать решительные действия в Сирии. Пока они мучительно думали, что им сделать, он [Путин] действовал», - говорится в статье, которую цитирует ТАСС.

«Путин может оказать влияние, потому что там нет больше никого, ни одна крупная держава не готова бросить ему вызов. Ближний Восток может ударить в спину, но этого пока не произошло. Когда-нибудь в будущем Россия окажется в первом ряду [претендентов] на заключение контрактов на восстановление лежащей в руинах страны (Сирии). Для Путина, возможно, это даже более важно теперь, когда Россия вернула себе могущество на Ближнем Востоке и с ней нельзя не считаться», - отмечает эксперт.