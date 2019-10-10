Киев может выйти из Минских соглашений, заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может выйти из минского формата урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом он заявил в ходе своей пресс-конференции в Киеве.

Отмечается, что поводом для такого решения может стать непринятие закона об особом статусе Донбасса. Кроме того, причиной также названо отсутствие реализации «формулы Штайнмайера».

По мнению Зеленского, Украина может остаться «один на один с Россией», если украинскую сторону обвинят в неисполнении подписанного.

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