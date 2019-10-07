Джонсон планирует обратиться в суд по поводу отсрочки Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что планирует обратиться в Верховный суд насчет отсрочки Brexit. Об этом сообщает ТАСС.
По имеющейся информации, глава британского правительства намерен пойти на такой шаг из-за того, чтобы не писать письмо Брюсселю с просьбой о трехмесячной отсрочке Brexit до 31 января 2020 года.
Как сообщается, Джонсону важно то, чтобы именно данная инстанция обязала его направить такое послание в Брюссель, а не он сам согласился бы сделать это.
Отмечается, что второй вариант бы противоречил, всем заявлениям премьера, которые он ранее сделал по этому поводу.
До этого стало известно, что Джонсон настоял на Brexit в конце октября.