Джонсон планирует обратиться в суд по поводу отсрочки Brexit

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что планирует обратиться в Верховный суд насчет отсрочки Brexit. Об этом сообщает ТАСС.

По имеющейся информации, глава британского правительства намерен пойти на такой шаг из-за того, чтобы не писать письмо Брюсселю с просьбой о трехмесячной отсрочке Brexit до 31 января 2020 года.

Как сообщается, Джонсону важно то, чтобы именно данная инстанция обязала его направить такое послание в Брюссель, а не он сам согласился бы сделать это.

Отмечается, что второй вариант бы противоречил, всем заявлениям премьера, которые он ранее сделал по этому поводу.

До этого стало известно, что Джонсон настоял на Brexit в конце октября.