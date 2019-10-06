Названы украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена

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Стало известно о личностях украинских информаторов адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, чьими показаниями он руководствуется при обвинениях по делу против сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что ими стали два украинца, которые занимали высокие должности в прокуратуре Украины, Виктор Шокин и Юрий Луценко.

Уточняется, что с Шокиным, который работал в прокуратуре с 2014 по 2016 год, Джулиани проводил телефонные переговоры, а с Луценко, работавшем с 2016 по 2018, встречался лично. Он также подготовил особые документы перед встречей, однако были ли они переданы — неизвестно.

Ранее стало известно о втором доносчике на разговор Трампа и Зеленского.