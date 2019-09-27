Роухани рассказал об ультиматуме Трампа для полной отмены санкций

close
Президент Ирана Хасан Рухани, 25 сентября 2018 года Президент Ирана Хасан Рухани, 25 сентября 2018 года
Президент Ирана Хасан Рухани, 25 сентября 2018 года
AP

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что глава США Дональд Трамп предложил отменить все санкции в отношении Ирана в обмен на начало переговоров, передает ТАСС.

На официальном сайте президента Ирана сообщается, что на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Трамп обсуждал с другими европейскими лидерами отмену санкций в отношении Ирана.

«Американцы сказали, что отменят все санкции. Но это не было в приемлемой для нас форме», — приводятся слова Роухани в сообщении.

Ранее сообщалось, что Роухани поддержал перенос штаб-квартиры ООН из США.