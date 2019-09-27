Роухани рассказал об ультиматуме Трампа для полной отмены санкций

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что глава США Дональд Трамп предложил отменить все санкции в отношении Ирана в обмен на начало переговоров, передает ТАСС.

На официальном сайте президента Ирана сообщается, что на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Трамп обсуждал с другими европейскими лидерами отмену санкций в отношении Ирана.

«Американцы сказали, что отменят все санкции. Но это не было в приемлемой для нас форме», — приводятся слова Роухани в сообщении.

Ранее сообщалось, что Роухани поддержал перенос штаб-квартиры ООН из США.