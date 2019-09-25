Пелоси убедилась в необходимости импичмента Трампу

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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что стенограмма разговора американского лидера Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского подтвердила необходимость импичмента президенту Соединенных Штатов. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, расшифровка данного телефонного разговора указывает на то, что поведение Трампа подрывает честность американских выборов и достоинство администрации США.

Кроме того, уточнила она, действия лидера Соединенных Штатов угрожают национальной безопасности страны.

Ранее Белый дом опубликовал разговор Трампа с Зеленским.