Зеленский отказался просить помощи у Трампа

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается ничего просить у президента США Дональда Трампа, передает «Вести.Ru».

«Мы можем говорить про поддержку. А если про «просить» — это точно не про Украину. Мы сами можем кому-то помочь», — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что на него никто не может давить.