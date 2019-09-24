Госдеп отреагировал на отказ в визах США для российских участников ГА ООН

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Госдеп США отреагировал на отказ или задержку в выдаче виз для российских дипломатов, которые должны были участвовать в Генассамблеи ООН. Об этом сообщает РИА «Новости».

Там отметили, что США серьезно относятся к своим обязательствам в рамках соглашения с ООН. Это касается и вопроса соблюдения правил выдачи виз гостям организации.

Представитель госдепартамента отказался комментировать проблему с получением виз для российских дипломатов, добавив, что визовые запросы рассматриваются индивидуально.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что некоторые члены делегации России не получили визы для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН.