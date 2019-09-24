Корбин призвал Джонсона оставить пост премьера из-за решения Верховного суда

Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин призвал премьер-министра Бориса Джонсона оставить свой пост. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, британский Верховный суд принял решение о том, что приостановка премьером работы парламента была незаконной.

«Я приглашаю Бориса Джонсона, выражаясь историческими терминами, «взвесить свою позицию» и стать премьер-министром, который меньше всего находился у власти», — заявил Корбин.

Политик также призвал восстановить работу парламента.

Ранее сообщалось, что суд признал незаконной приостановку работы парламента Борисом Джонсоном.