Bloomberg: Путин планирует одобрить Парижское соглашение по климату

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Президент России Владимир Путин принял решение ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Предполагается, что соглашение будет утверждено распоряжением правительства. Соответствующий закона в парламенте принят не будет.

Отмечается, что такой способ ратификации соглашения не позволит оспорить позицию Кремля депутатам, которые поддерживают противников данного документа.

Как стало известно, те, кто выступает против принятия договора есть, в том числе в сфере энергетики и металлургии.

Ранее Путин оценил опасность Парижского соглашения по климату для России.