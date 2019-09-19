В Сети удивились купюрой $20 в кармане Трампа

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Пользователи Сети гадают, откуда у президента США Дональда Трампа купюра в $20 и зачем она ему. Об этом сообщает HuffPost.

Денежную купюру заметили на видео, где Трамп поднимался в самолет ВВС-1 в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Скомканная бумажка торчала из его заднего кармана и озадачила социальные сети.

Некоторые предположили, что $20 американский лидер получил в качестве сдачи, однако затем перед пользователями стал вопрос, что тогда приобрел президент США, чтобы получить такую сдачу.

Другие считают, что деньги глава Белого дома взял с собой, с целью наоборот купить что-то. Многие придерживаются мнения, что президент США снова хотел купить что-то из продукции сети «Макдональдс». Кроме того, в Интернете существует и третье мнение: Трампу заплатили за какие-то действия или особую информацию.

«Сегодня национальный день чизбургера», «Это его суточные карманные деньги», «Он продал часть демократии», «Достаточно, чтобы купить Гренландию», — писали в пользователи твиттера.

Ранее сообщалось, что Трамп оправдался за обещания лидеру другой страны.