Глава ДНР требует ввести санкции против Киева из-за невыполнения минских соглашений

Лидер самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин отреагировал на сообщение о том, что украинские политики из Киева не хотят представлять Донбассу особый статус и объявлять амнистии участникам конфликта, передает ТАСС.

Он признался, что не удивился такому заявлению. По мнению Пушилина, киевские политики всячески избегают принятия ответственности за невыполнения своих обязательств по минским соглашениям.

Лидер отметил, что Совет Безопасности ООН принял резолюцию в поддержку Донбасса, однако пункты игнорируются и не выполняются. Он призвал Германию и Францию, а также другие страны применить санкции за нарушения договоренностей.

До этого сообщалось, что Украина не укажет в конституции особый статус Донбасса.