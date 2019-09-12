Появилось видео, как Путин выпил стопку водки в Дагестане
В Сети появилось видео, как президент России Владимир Путин выпил стопку водки в ходе своего визита в Дагестан. Об этом сообщает RT.
На видео видно, как российский президент поднял стопку и выпил ее до конца на закрытой встрече с участниками народного ополчения, которые отразили боевые действия в Дагестане в 1999 году.
Как отмечается, в том же году Путин пообещал, что выпьет водки, когда будет одержана победа.
Ранее сообщалось, что Путин выпил стопку водки, как и обещал 20 лет назад.