Появилось видео, как Путин выпил стопку водки в Дагестане

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В Сети появилось видео, как президент России Владимир Путин выпил стопку водки в ходе своего визита в Дагестан. Об этом сообщает RT.

На видео видно, как российский президент поднял стопку и выпил ее до конца на закрытой встрече с участниками народного ополчения, которые отразили боевые действия в Дагестане в 1999 году.

Как отмечается, в том же году Путин пообещал, что выпьет водки, когда будет одержана победа.

Ранее сообщалось, что Путин выпил стопку водки, как и обещал 20 лет назад.