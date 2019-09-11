Трамп заявил об ошибках Болтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Джон – человек, с которым у меня были хорошие отношения. Но он сделал некоторые ошибки», — сказал американский лидер.

Он добавил, что Болтон был довольно жестким в своих взглядах и решениях. Трамп назвал «не очень умным» предложение ливийского подхода в период переговоров с Северой Кореей.

Также он рассказал, как сообщил советнику об отставке. По его словам, это было вечером, когда Болтон пришел к нему. Трамп честно заявил о желании отставить его и объяснил данное решение тем, что многие не согласны с тактикой помощника. На следующее утро Болтон сам подал прошение о прекращении деятельности.