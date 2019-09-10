Путин уволил замглавы МИД Карасина

Президент России Владимир Путин уволил с должности заместителя главы Министерства иностранных дел России Григория Карасина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вместо него глава государства назначил на должность Евгений Иванов.

«Освободить Карасина Григория Борисовича от должности статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел РФ», — говорится в соответствующем документе.

Отмечается, что Карасин занимал должность замглавы МИД с 2005 года.

Ранее сообщалось, что Путин назначил нового прокурора Москвы.