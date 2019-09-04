Джонсон намерен провести внеочередные выборы в парламент 15 октября

Премьер Британии Борис Джонсон собирается провести внеочередные выборы в Палату общин парламента 15 октября. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, причиной для такого решения стало намерение британской оппозиции провести через Палату общин определенный законопроект.

Благодаря ему появится возможность перенести дату выхода Британии из ЕС с 31 октября на более поздний срок. Кроме того, он заблокирует вероятность Brexit без сделки.

Однако Джонсон намерен воспрепятствовать этому и нацелен на Brexit 31 октября.

«Если этот законопроект, означающий нашу сдачу в плен, будет принят, то народу этой страны придется высказаться по поводу того, что они предпочитают, на всеобщих выборах 15 октября», подчеркнул Джонсон.

Ранее Джонсон рассказал про единственный способ выхода из тупика с Brexit.