ЕС может ввести новые ограничения против российских СМИ

Европейский союз готов ввести новые ограничения на вещание российских СМИ. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Петер Стано, слова которого передает газета «Известия».

Отмечается, что Евросоюз может пойти на такой шаг в ближайшем будущем. При этом Швейцария может не поддержать такую инициативу. Эксперты считают, что Европарламент противоречит принципам соблюдения свободы слова и пытается зачистить информационное пространство в ЕС.

До этого Евросоюз запретил вещание агентства РИА Новости, газеты «Известия», «Российской газеты» и Voice of Europe на своей территории.

Стано заявил, что ЕС готов рассмотреть вопрос о запрете других СМИ, если государства-члены единогласно согласятся, что такая мера необходима в отношении конкретных изданий», которые, по мнению Брюсселя, занимаются «пропагандой».

27 мая газета «Известия» писала, что формулировки запрета на трансляцию российских СМИ в Евросоюзе позволяют странам содружества по-своему их трактовать.

Ранее сообщалось, что фонд Джорджа Клуни хотят признать нежелательным в России.