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Бухарест обсуждает возможность передачи Киеву системы Patriot

Премьер Чолаку: Румыния обсуждает возможную передачу Украине ЗРК Patriot

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Fabrizio Bensch/Reuters

Глава правительства Румынии Марчел Чолаку заявил, что Бухарест обсуждает возможность передачи Киеву зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает телеканал Euronews.

Премьер-министр отметил, что сначала специалистам необходимо принять лучший вариант, а затем Верховный совет обороны страны, опираясь на всю имеющуюся информацию, примет окончательное решение. В настоящее время предложение о передаче Patriot находится на стадии анализа.

По словам Чолаку, в Бухаресте очень серьезно думают над этим вопросом, и он не должен стать предметом для политических политических сенсаций.

До этого в Германии не исключили, что Украина будет применять комплексы Patriot против авиации на территории Российской Федерации.

31 мая сообщалось, что ФРГ поставит Украине одну систему ПВО Patriot.

Ранее Госдеп высказался против ударов ВСУ американским оружием по России.

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