В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

На территории Курской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Чиновник также призвал граждан быть бдительными.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов-камикадзе атаковали АЗС в селе Головчино Белгородской области.

До этого стало известно, что средства ПВО 1 июня уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Белгородской областью.

1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.