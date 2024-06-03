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Российские войска взяли штурмом опорный пункт под Часовым Яром

Минобороны РФ: бойцы ВДВ взяли штурмом крупный опорный пункт под Часовым Яром

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Алексей Майшев/РИА Новости

Бойцы подразделения гвардейского парашютно-десантного Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ штурмом взяли крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины под Часовым Яром. Об этом сообщает министерство обороны России.

Отмечается, что российские десантники с воздуха вскрыли оборону, основные опорные пункты и огневые средства противника. Российская артиллерия подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила пункты управления. После этого десантники пошли на штурм с нескольких направлений.

Многие бойцы ВСУ сдались в плен, в том числе командир эвакуационной группы.

31 мая британский эксперт Александр Меркурис заявил, что бойцы ВС Украины оказались в ловушке в Волчанске и Часове Яре.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что Вооруженные силы Украины безуспешно пытаются провести контратаки в городе Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области.

29 мая первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что территория населенного пункта Часов Яр освобождена российскими войсками почти на 70%.

Ранее стало известно, где Россия может прорвать фронт.

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