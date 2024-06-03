Российская авиация уничтожила место базирования боевиков в сирийской провинции Хомс

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Попов заявил, что авиация РФ уничтожила место базирования боевиков в горном массиве Аль-Амур. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Генерал отметил, что 1 мая Воздушно-космические силы России нанесли удар по месту базирования боевиков, которые вышли из зоны Эт-Танф и укрылись в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур провинции Хомс.

По словам Попова, авиация коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в сирийском небе Сирии, нарушая существующие Протоколы деконфликтации и воздушное пространство страны. Так, за сутки зафиксировано шесть случаев нарушения самолетами коалиции и шесть нарушений со стороны дронов.

До этого сообщалось, что израильская авиация нанесла удары по военным позициям в окрестностях сирийского города Алеппо.

Ранее в Минобороны сообщили о планах террористов атаковать российских военных в Сирии.