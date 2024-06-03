Парад планет Солнечной системы начнется 3 июня

Невидимый парад планет Солнечной системы наступит в понедельник, 3 июня. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Московский планетарий.

Согласно сообщению, все планеты будут расположены вблизи Солнца по одну сторону от него в следующем порядке — Солнце, Венера, Юпитер, Меркурий, Уран, Марс, Нептун и Сатурн. Как уточняется, все планеты будут находиться в секторе около 90 градусов (от северо-восточного до юго-восточного горизонта). При этом их будет не видно, поскольку они потеряются в ярких лучах Солнца. Только Сатурн совсем недолгое время можно будет наблюдать очень низко над горизонтом на ясном небе перед восходом.

Кроме того, тонкий серп убывающей Луны 3 июня присоединится к планетам. Он окажется недалеко от Марса, а на следующий день между Меркурием и Юпитером будет всего 6 угловых минут.

До этого крымский астроном Александр Якушечкин заявил, что парад планет 3 июня текущего года не будет доступен для обзора на Земле, поэтому разговоры о нем лишены смысла.

Ранее астроном рассказала, как правильно наблюдать парад планет.