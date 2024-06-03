В США считают, что ХАМАС должен согласиться на сделку о прекращении огня

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что радикальное палестинское движение ХАМАС должно незамедлительно принять предложение о прекращении огня и освобождении заложников. Об этом пишет ТАСС.

Это заявление было сделано в ходе телефонных переговоров с министром в чрезвычайном израильском военном кабинете Бени Ганцем и главой оборонного ведомства Израиля Йоавом Галантом.

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера, Блинкен обсудил с Ганцем и Галантом предложения о полном прекращении огня в секторе Газа как части сделки, которая также предусматривает освобождение всех заложников и увеличение гуманитарной помощи для Газы. Миллер добавил, что «госсекретарь выразил благодарность Израилю за предложение и подчеркнул, что ХАМАС должен немедленно согласиться на сделку».

Блинкен выразил уверенность в том, что данное предложение соответствует долгосрочным интересам Израиля в области безопасности, а также предоставляет возможность обеспечить спокойствие на границе между Израилем и Ливаном, что позволит израильтянам вернуться в свои дома. Представитель США считает, что реализация этих предложений способствовала бы дальнейшей интеграции в регионе.

Президент США Джо Байден 31 мая представил трехэтапный план по урегулированию напряженности вокруг сектора Газа, который был предложен израильской стороной.

Ранее Израиль запретил работу всех учебных заведений и изменил схему управления тылом на фоне возможной атаки Ирана.