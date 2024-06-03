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Мишустин посетит Белоруссию

Мишустин в июне совершит двухдневный рабочий визит в Белоруссию

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин в начале июня совершит двухдневный рабочий визит в Белоруссию. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу правительства РФ.

«3-4 июня 2024 года председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин посетит с рабочим визитом Республику Белоруссия и примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета», — сказано в сообщении.

Как заявили в пресс-службе, стороны намерены обсудить на заседании широкий круг вопросов углубления Евразийской экономической интеграции. Они уделят особое внимание транспортной инфраструктуре, таможенно-тарифному регулированию и климатической повестке. По итогам мероприятия ожидается, что стороны подпишут ряд многосторонних документов.

«Михаил Мишустин также посетит Международную специализированную выставку «Белагро-2024» в Минске и выступит на пленарной сессии «Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза», — сообщили в пресс-службе.

До этого президент России Владимир Путин назвал прошедшие переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко крайне плодотворными. Эти переговоры состоялись 24 мая.

Ранее РФ и Белоруссия достигли определенных договоренностей по энергетике.

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