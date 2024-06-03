Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Каждый пятый россиянин считает, что ношение обручального кольца и верность взаимосвязаны

Женщины чаще, чем мужчины, снимают обручальное кольцо

close
100%
Shutterstock

Каждый пятый россиянин (20%) уверен в том, что любовь и верность связаны с ношением обручального кольца. Это показало исследование аналитического центра SOKOLOV, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 76% убеждены в обратном. Среди разных возрастов респонденты от 36 до 45 лет больше всех (40%) склонны верить в связь между ношением обручального кольца и верностью.

При этом 4 из 10 россиян носят свои обручальные кольца постоянно. Каждый десятый респондент перестал носить кольца из-за того, что они стали малы. Другими причинами отказа являются неудобство в ежедневном использовании (21%) и развод (15%).

Среди тех, кто периодически снимает обручальное кольцо, в большинстве оказались женщины, 87% против 65%. Мужчины чаще всего снимают кольцо из-за работы (26%) и спорта (13%), в то время как женщины — из-за домашних обязанностей (41%). Среди ответов респонденты также отмечали боязнь испортить кольцо, снятие кольца при МРТ, а также отек пальцев.

Интересно, что только треть россиянок (33%) продолжают носить помолвочное кольцо после свадьбы, а 18% из них носят помолвочное кольцо на одном пальце с обручальным. При этом каждая вторая (42%) девушка, у которой нет помолвочного кольца, не носит и обручальное.

Также россияне поделились своим мнением насчет приметы об обручальных кольцах, что в случае его потери семью ждет разлад в отношениях или развод. Лишь каждый восьмой из опрошенных верят в эту примету, большую часть составляют россияне в возрасте 36-45 лет.

Женщины верят в примету чаще (14%), считая, что потеря обручального кольца приводит к неприятностям в отношениях. Такое мнение разделяет каждый десятый мужчина (10%). При этом среди россиян, которые хоть раз теряли обручальные кольца, 97% сохранили брак. Кроме того, респонденты отмечали, что им было бы неприятно, если бы вторая половинка потеряла их символ любви, вне зависимости от приметы.

Ранее россиянам рассказали, как и зачем правильно флиртовать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами