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В российских консервах с печенью трески выявили значительное превышение нормы мышьяка

«Известия»: в консервах с печенью трески выявили двукратное превышение мышьяка

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Depositphotos

В российских консервах с печенью трески обнаружили двукратное превышение нормы мышьяка. Об этом со ссылкой на Южное межрегиональное управление Россельхознадзора сообщает газета «Известия».

По данным надзорного ведомства, в апреле при проверке контрольные образцы были взяты из натуральных стерилизованных рыбных консервов печени трески весом 250 грамм. Исследование выявило, что показатель безопасности «мышьяк» превысил норму в два раза.

Контрольные образцы отбирались из партии в 672 банки общим весом 168 килограмм. Консервы были изготовлены одним из крупнейших производителей такой продукции в России — ООО «Русский рыбный мир». В Россельхознадзоре отметили, что не удалось изъять этот товар из оборота, так как консервы отсутствовали на складах владельца.

Надзорное ведомство подчеркнуло, что в нынешнем году выявлено уже три случая превышения допустимого уровня мышьяка в рыбных консервах.

По мнению экспертов, главной причиной роста нарушений является безнаказанность производителей, которые, экономя на сырье и соблюдении технологических процессов, минимизируют свои издержки.

До этого в Москве арестовали обвиняемых в поставке некачественных продуктов в ВС РФ.

Ранее россиянин разогревал консервы на костре в квартире и попал в реанимацию.

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