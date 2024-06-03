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На Украине предрекли дефицит в энергосистеме на предстоящей неделе

«Укрэнерго» спрогнозировал дефицит в энергосистеме страны на предстоящей неделе

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Valentyn Ogirenko/Reuters

На следующей неделе в энергосистеме Украины возникнет серьезный дефицит электроэнергии. Об этом заявил глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире украинского телеканала «Общественное».

Ранее в выходные в «Укрэнерго» объявили о том, что в понедельник будут действовать лимиты потребления электроэнергии во всех регионах страны, и в случае превышения этих лимитов будут применяться часовые отключения электричества.

«Дефицит, который несколько дней отсутствовал на этой неделе, вернется и будет значительным. Мы не можем покрыть его импортом из Европы... Это означает, что у нас недостаточно производства электроэнергии для удовлетворения спроса. Даже с учетом импорта мы не сможем обеспечить потребности на протяжении суток», — отметил Кудрицкий.

Он также сообщил, что будут использоваться расписания часовых отключений из-за серьезного дефицита, вызванного повреждениями энергетических объектов, ремонтом двух энергоблоков АЭС и повышением температуры воздуха.

Ранее во всех регионах Украины ограничили потребление электричества.

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