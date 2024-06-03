Олег Соскин/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о подготовке на территории его страны подразделений из украинцев сигнализирует об окончательном решении мировых элит превратить их в пушечное мясо. Такое мнение выразил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге.

«Украинцы очень хорошее пушечное мясо, качественное. Не имеет значения, чтобы что-то еще работало на Украине», — заявил он.

1 июня американский журналист Такер Карлсон заявил, что Украина может прекратить свое существование уже через 50 лет в результате предательства страны со стороны Соединенных Штатов.

В этот же день Вооруженные силы Польши рано утром подняли в воздух самолеты из-за активности российской авиации.

31 мая бежавший в Белоруссию бывший польский судья Томаш Шмидт сказал, что Польша обязалась перед Соединенными Штатами участвовать в войне против РФ в случае необходимости.

Ранее в Польше опубликовали и удалили сообщение о начале мобилизации.