За купание в неположенном месте придется заплатить штраф, предупредила юрист

Штрафы за купание в неположенном месте предусмотрены Кодексом об административной ответственности РФ. Нарушителям КоАП РФ грозит штраф от 500 до 50 тысяч рублей, в зависимости от того, о каком субъекте идет речь: обычном гражданине, арендаторе, собственнике пляжа. Об этом «Газете.Ru» рассказала Елена Рудакова, юрист частной практики, кандидат юридических наук.

«Для физических лиц максимальный штраф составит две тысячи рублей, для должностных лиц — штраф до пяти тысяч рублей, для частных предпринимателей в случае обнаружения нарушения ждет штраф в десять тысяч рублей. Выше всего наказание будет для юридических лиц — штраф до 50 тысяч рублей», — объяснила она.

Согласно позиции Прокуратуры РФ, отдых и купание в Российской Федерации разрешены только на пляжах, которые соответствуют Правилам, утвержденным приказом МЧС России от 30 сентября 2020 года №732. Указанные Правила распространяются как на платные, так и на общедоступные пляжи без каких-либо исключений, добавила юрист.

«На основании данных правил, владелец пляжа обеспечивает обозначение границы акватории, отведенной для купания. Не допускается использовать для обозначения границы зоны купания предметы, которые могут быть похожи на плавающий бытовой мусор (в частности, бутылки, канистры). Купание детей и лиц, не умеющих плавать, допускается на специально отведенном участке зоны купания. Купание должно ограничиваться владельцем пляжа с применением сигнального флага желтого цвета, информирующего об опасности нахождения в воде лиц, не имеющих навыков плавания, людей, имеющих хронические заболевания, и детей, в следующих случаях: при воздействии ветра силой 5,5-7,9 метра в секунду и волн высотой 1,2-1,5 метра; при возникновении периодических кратковременных (не более 5-7 минут) течений скоростью 0,5-0,7 метра в секунду», — рассказала Рудакова.

Купание должно запрещаться владельцем пляжа с применением сигнального флага красного (черного) цвета, информирующего об опасности нахождения людей в воде, в случаях, приведенных в законодательстве.

«Владелец же пляжа, в свою очередь, в целях предупреждения несчастных случаев и оказания помощи людям, терпящим бедствие на воде, организует работу спасательного поста с дежурством спасателей или матросов-спасателей в установленное время работы пляжа независимо от наличия запрета на купание.

Каждый регион РФ имеет право установить свои собственные правила, которые дополнят общефедеральные, но не будут противоречить им», — резюмировала юрист.

Ранее врач рассказала, что купание в запрещенных местах может привести к гепатиту и церкариозу.