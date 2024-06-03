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Пожароопасность на европейской территории России снизится

Вильфанд: пожароопасность на европейской части России на этой неделе снизится

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StormChaserHTX/Twitter

К концу недели пожарная опасность высокого и критического уровней прекратит свое действие почти на всей европейской части России. Об этом рассказал ТАСС главный метеоролог Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Специалист это объяснил тем, что кратковременные дожди охватят практически всю территорию европейской части страны.

Начиная со вторника риск пожаров уменьшится из-за прогнозируемых дождей, охватывающих практически всю европейскую территорию, за исключением южных районов, добавил Вильфанд.

Таким образом, благодаря осадкам в центре России и Северо-Западном федеральном округе к концу недели четвертый и пятый классы пожарной опасности перестанут действовать. Это затронет Ленинградскую, Калининградскую, Новгородскую, Псковскую и Ярославскую области.

Тем не менее высокий и критический уровни пожарной опасности будут сохраняться в Южном федеральном округе и на востоке Северо-Кавказского федерального округа. Особенно высокий риск пожаров будет сохраняться в Волгоградской, Астраханской областях и в Калмыкии, пояснил метеоролог.

В Забайкалье, где все еще сохраняются заморозки до минус 2 градусов, осадков на следующей неделе не предвидится, а дневные температуры ожидаются около +23-25 градусов. Поэтому высокая пожарная опасность сохранится в регионе.

Ранее в Тюменской области загорелась целая деревня.

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