Попытки быстро похудеть грозят депрессией и РПП, заявил психолог

В преддверии лета аптеки отмечают невероятный спрос на средства для похудения, и чем ближе пляжный сезон, тем более жесткую диету выбирают девушки, совершенно не задумываясь о вреде психическому и физическому здоровью. О том, чем опасно желание похудеть во что бы то ни стало, «Газете.Ru» рассказал клинический и бизнес-психолог Станислав Самбурский.

«Многочисленные исследования доказали, что трансжиры, сильно обработанная пища и чрезмерное употребление сахара приводят к психическим расстройствам. На первом месте — депрессия, из которой выйти без помощи специалиста довольно сложно», — объяснил он.

Важно понимать, что между мозгом и кишечником существует прямая взаимосвязь.

«Разнообразие полезной еды приводит к выработке серотонина и других нейромедиаторов, от которых зависят когнитивные способности и психическое здоровье. Отказ от вредных вкусностей дисциплинирует, улучшает здоровье и, как следствие, не вынуждает сидеть на диете», — добавил эксперт.

Многим известна средиземноморская диета, но как таковой ее назвать сложно. Она просто олицетворяет типичный рацион людей южноевропейских стран: птица, рыба, морепродукты, крупы, кисломолочные продукты, большое количество овощей и фруктов. В результате схема «кишечник-мозг» работает в идеальном режиме.

«Напротив, однообразная высококалорийная еда повышают уровень тревожности», — пояснил эксперт.

Кроме этого, скучная, монотонная работа способствует ожирению, особенно когда мозг минимально вовлечен в деятельность. В надоевшей рутине положительные эмоции отсутствуют. В итоге человек получает дофамин от вкусной, но вредной еды. Кратковременные радости аукаются лишним весом.

«Бесконечные перекусы — это мощный сигнал, что пора подумать о горизонтальном перемещении внутри компании или глобальной смене деятельности. Человек, увлеченный своей работой и процессами, не нуждается в заедании скуки. У него ее просто нет», — рассказал психолог.

После годовых отчетов и зимних необдуманных заеданий, стрессов, скуки и проблем, жесткая диета остается «единственным» способом привести себя в норму. Многочисленные отзывы и рекомендации авторов обещают великолепный результат за короткий срок. Однако мало кто из продавцов таблеток для похудения говорит о психических последствиях. Главное из них — расстройство пищевого поведения. В погоне за идеальным весом можно заработать невроз или дойти до состояния нервной анорексии.

«Любая диета — резкий удар по пищевым привычкам и настроению. От изменения питания страдает организм и психика. Безвкусная, неприглядная еда подавляет настроение, приводит к апатии, вызывает хроническую усталость и депрессию. Ситуация усугубляется, когда до начала диеты у человека уже наблюдались психологические проблемы», — добавил Самбурский.

Находясь в профессиональном выгорании и включив режим «похудеть за 30 дней», почти гарантированно можно ждать эмоциональных срывов.

«Монотонные диеты обедняют организм и тормозят жизненно важные процессы. Многие диеты пропагандируют полный отказ от сахара даже в виде горького шоколада и фруктов с повышенным содержанием сахарозы. Вес снижается, но увеличивается риск развития кардиодистрофии — нарушение питания сердечной мышцы. Табу на соль и сахар приводит к снижению нейронной проводимости», — предупредил он.

При затяжной форме депрессии у человека меняется вкусовое восприятие: вся еда становится невкусной, когда-то любимые лакомства становятся безвкусным пластилином. Как результат, человек ест больше прежнего, чтобы хоть как-то насытиться.

«Женщины становятся жертвами депрессии от диет чаще мужчин. Маркерами являются: тревога, постоянное напряжение, неудовлетворенность, агрессия. Радость от стройной фигуры с багажом психических симптомов не будет полной. Повышается риск срыва и накопления еще больших килограммов. Физическое и психическое здоровье — это активный образ жизни, разнообразная пища и полезные привычки. Вместе они не приведут к ситуации, когда нужно садиться на диету», — резюмировал психолог.

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