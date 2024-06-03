Сразу два F-35 совершили экстренную посадку

Два F-35A истребителя пятого поколения из ВВС Японии совершили аварийную посадку в аэропорту префектуры Аомори. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По информации агентства, причиной вынужденной посадки стали проблемы с электроникой самолетов. На текущий момент нет данных о пострадавших.

В связи с инцидентом взлетно-посадочная полоса аэропорта была закрыта. В настоящее время проводится расследование обстоятельств произошедшего.

F-35 Lightning II — это семейство малозаметных многофункциональных истребителей «пятого поколения», разработанное корпорацией Lockheed Martin в трех вариантах.

На F-35 были использованы многие технологические решения, отработанные на F-22.

Отличительными особенностями F-35C, по сравнению с вариантами F-35A (со стандартным взлетом и посадкой) и F-35B (с коротким взлетом и вертикальной посадкой), является то, что взлет истребителя осуществляется при помощи катапульты, а посадка на палубу авианосца — с использованием аэрофинишера.

28 мая F-35 разбился в аэропорту американского города Альбукерке (штат Нью-Мексико). F-35 направлялся на авиабазу Эдвардс в Калифорнии, в Альбукерке приземлился для дозаправки и упал в южной части аэропорта. Пилот катапультировался, но получил тяжелые травмы, самолет полностью сгорел.

Ранее ВВС США отказались финансировать разработку альтернативного двигателя для F-35.