В Италии назвали произволом поведение литовских и польских таможенников

Польские и литовские таможенники незаконно блокируют на своих границах грузы, идущие из Италии в Россию. Об этом сообщил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини, слова которого передает РИА Новости.

«Их таможенники могут, например, просто-напросто заблокировать грузы, идущие в Россию из Италии, хотя грузы несанкционные и все документы исправны. Это – ничто иное, как произвол», — заявил Торрембини.

2 июня Витторио Торрембини заявил, что много итальянских компаний, которые по-прежнему работают в России, уже обрусели, они настолько адаптировались в стране, что никогда из нее не уйдут.

В этот же день Торрембини сказал, что антироссийские санкции вредят и тем странам, которые их принимают, — так, экономика Италии лишилась из-за этого €10-15 млрд.

До этого в Италии заявили, что стране удалось свести к минимуму зависимость от российского газа и сделать Алжир основным экспортером энергоносителя в страну. Между тем по итогам марта среди всех европейских стран именно Италия лидировала по закупкам российского газа. Объем импорта вырос в 2,6 раза, до €238,5 млн, что является максимальным показателем с прошлого февраля.

Ранее минфин США призвал бизнес содействовать в санкциях против России.