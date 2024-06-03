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Стало известно, о чем говорили Путин и Си Цзиньпин

FT: Путин и Си Цзиньпин на встрече в мае обсудили газ, Украину и работу банков

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Sputnik/Reuters

Главными темами переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина во время визита российского лидера в Пекин были строительство газопровода «Сила Сибири-2», усиление присутствия китайских банков в РФ и вопросы по участию Китая в конференции по Украине в Швейцарии. Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что вопрос по газопроводу обсуждается уже давно, но Россию не устраивает цена, которую предлагает КНР. Отмечается, что позитивные сдвиги произошли в вопросах банков и Украины. Пекин уже заявлял, что считает бессмысленным участие в швейцарском саммите. Кроме того, FT пишет, что Китай в скором времени может выделить несколько банков, которые будут сосредоточены на сделках с РФ, несмотря на санкции со стороны Соединенных Штатов.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Китай, который отказался участвовать в украинском «саммите мира» в Швейцарии.

В этот же день глава министерства обороны Китая Дун Цзюнь заявил, что КНР придерживается оборонной стратегии по неприменению ядерного оружия первым.

Также Дун Цзюнь, выступая на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, заявил, что Китай не предоставляет вооружения ни России, ни Украине.

Ранее в Китае заявили, что у Индо-Тихоокеанской стратегии США нет будущего.

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