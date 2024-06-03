Президент Украины прибыл с визитом на Филиппины

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в филиппинскую столицу Манилу. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

По данным пресс-службы президента Филиппин, 3 июня в президентском дворце в Маниле пройдет встреча Зеленского и Фердинанда Маркоса — младшего.

До этого Зеленский выразил надежду, что президент США Джо Байден все же посетит саммит по Украине, намечаемый в Швейцарии.

2 июня Зеленский на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре раскритиковал Китай, который отказался участвовать в украинском «саммите мира» в Швейцарии. По словам украинского лидера, Китай является инструментом в руках президента России Владимира Путина.

31 мая стало известно, что Китай не примет участия в швейцарской конференции по урегулированию конфликта России и Украины.

Ранее Зеленский заявил, что Трамп рискует стать «президентом-лузером».