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Шейнбаум победила на выборах президента Мексики

Партия Morena заявила о победе Шейнбаум на выборах президента Мексики

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Depositphotos

Кандидат от правящей партии Morena в Мексике Клаудия Шейнбаум, по данным экзитполов, уверенно лидирует на выборах президента страны. Об этом заявил председатель движения Марио Дельгадо, пишет РИА Новости.

«Мы живем в исторически важный момент для нашей страны, Латинской Америки и мира. Клаудия Шейнбаум станет первой женщиной-президентом в истории Мексики и Северной Америки. Экзитполы показывают значительное преимущество перед кандидатом от партий PRI и PAN — разница составляет два к одному,» — отметил Дельгадо в выступлении в избирательном штабе партии.

В воскресенье почти сто миллионов мексиканцев имели возможность принять участие во всенародных выборах, где определялось будущее президента, состав конгресса, губернаторы нескольких штатов и местные органы власти — всего более 20 тысяч государственных должностей. Впервые в истории Мексики возможно, что женщина станет главой государства по итогам выборов.

Основными кандидатами на пост президента являются Клаудия Шейнбаум от правящей партии Morena и Сочитль Гальвес от оппозиционной коалиции.

Официальные результаты выборов в Мексике будут объявлены после подсчета голосов, который продлится с 5 по 8 июня. Победитель определяется в одном туре по системе относительного большинства — президентом станет кандидат с наибольшим количеством голосов.

Инаугурация избранного президента на шестилетний срок назначена на 1 октября 2024 года, через четыре месяца после дня выборов, в день передачи федеральной исполнительной власти.

Ранее посла Мексики пригласили в МИД РФ в связи с недопуском россиян на рейсы.

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