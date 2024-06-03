Республика Сербская Боснии и Герцеговины не позволит на уровне всей страны ввести санкции против РФ. Об этом заявил президент РС БиГ Милорад Додик, слова которого передает РИА Новости.

«Высокопоставленные европейцы недавно заявили: «Когда вы уже введете санкции против РФ?» Это значит, что санкций нет, и мы так и продолжим», — сказал он.

До этого Додик заявил, что Запад ежедневно требует от Республики Сербской Боснии и Герцеговины ввести санкции против России.

2 июня Додик заявил, что передача Украине ракет, способных поражать объекты на территории России, говорит о том, что Запад буквально взбесился.

Он также сказал, что Республика Сербская препятствует поставкам оружия из Боснии и Герцеговины на Украину.

До этого стало известно, что Милорад Додик посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который состоится в июне.

Ранее глава GIM Unimpresa заявил, что много итальянских компаний уже обрусели.