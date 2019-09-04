Суд Вашингтона обязал администрацию Трампа восстановить пропуск в Белый дом журналиста CNN

Окружной иск Вашингтона во вторник выдал постановление, по которому иск корреспондента журнала Playboy и политического аналитика телекомпании CNN Брайана Карема к президенту США Дональду Трампу и пресс-секретарю резиденции американского лидера Стефани Гришэм за лишение его пропуска на открытые мероприятия в Белом доме, был удовлетворен. Об этом сообщает ТАСС.

Как известно, Карем подавал в суд в связи с лишением его аккредитации.

Отмечается, что суд обязал ответчиков по данному делу восстановить пропуск журналиста.

Ране Карем назвал причину отзыва своей аккредитации администрацией Трампа.