Кремль пригласит Зеленского на 75-летие Победы

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль пригласит на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне украинского лидера Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

Он подтвердил, что приглашение будет направлено.

Ушаков также добавил, что на празднование приедут лидеры 17 стран. Свое участие уже подтвердили лидеры Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Молдавии, Сербии.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не поддержал намерение США и Франции пригласить Россию на следующий саммит «Большой семерки» в 2020 году, который состоится в одном из американских городов.

Как отмечается, Зеленский обеспокоен тем, что российская сторона может присутствовать на новом саммите.