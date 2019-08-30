Медведчук посетил заключенных в Лефортово

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук приехал в московское СИЗО «Лефортово» для встречи с заключенными. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что автомобиль с проблесковым маячком и минивэн приехили к «Лефортово» около 13.50 мск.

Медвечук пробыл там час вместе с депутатом Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадимом Рабиновичем.

Известно, что в «Лефортово» находились несколько украинских заключенных, которых планируется обменять. Политики посещали Карпюка и Клыха.

По словам Медведчука, он не знает, когда пройдет обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, однако переговоры проходят успешно.

Ранее сообщалось, что в СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными.