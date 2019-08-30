Путин и Лукашенко обсудили отношения стран по телефону

Российский президент Владимир Путин и его коллега из Белоруссии Александр Лукашенко созвонились и поговорили про взаимоотношения стран. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Как отмечается, президенты в течение телефонного разговора затронули тему развития отношений России и Белоруссии. В пресс-службе уточнили, что обсуждалась текущая повестка дня и планы по реализации договоренностей, которые были достигнуты на их личных встречах.

Кроме того, Путин и Лукашенко высказали свои мнения по разным международным вопросам.

Ранее Лукашенко распорядился ускорить программу по интеграции с Россией.

Также о этого Путин пригласил своего Лукашенко на 75-летие победы в Великой Отечественной войне.