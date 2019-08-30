СМИ сообщили о начале переговоров с похитившими россиян у Камеруна пиратами

Пираты, которые захватили людей, в том числе трех россиян, на судне «Мармалайта» у берегов Камеруна начали переговоры. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Уточняется, что неизвестные пираты атаковали граждан России 15 августа. Они напали на грузовое судно «Мармалайта», которое следовало под флагом Антигуа и Барбуды.

По словам источника, уже начались переговоры с пиратами о сумме, которую они хотят получить для того, что освободить пленных.

Точных данных о сумме, которую требуют пираты, пока нет.

Ранее сообщалось, что захватившие россиян в Камеруне пираты вышли на связь.