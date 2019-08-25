Песков понадеялся на здравый смысл участников G7

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выразил надежду на здравый смысл у стран-участниц саммита G7 по вопросу восстановления отношений с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что с некоторыми странами восстановить отношения не удается, однако выразил надежду, что «здравый смысл рано или поздно возобладает».

Песков подчеркнул, что с Францией и Италией у России отношения «на достаточно позитивном треке», что наблюдается в сотрудничестве с большинством учатников G7.

Пресс-секретарь Путина подметил, что Россия традиционно имеет тесные отношения с Германией и Японией.

Ранее сообщалось, что в Кремле оценили идею пригласить Путина на G7 в США.