«Спартак» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч РПЛ

28 апреля «Спартак» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) примет на «Лукойл Арене» «Локомотив». Начало матча в 16:15 по московскому времени.

«Спартак»: Максименко, Чернов, Маслов, Рябчук, Зобнин, Игнатов, Литвинов, Умяров, Медина, Бонгонда, Угальде.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Морозов, Митай, Ньямси, Миранчук, Карпукас, Глушенков, Пиняев.

Встречу будет судить главный арбитр Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Перед очной встречей клубы находятся в двух очках друг от друга. «Локомотив», набравший 41 очко, занимает четвертое место в турнирной таблице. У красно-белых 30 набранных очков. Команда Владимира Слишковича делит пятое место с «Крыльями Советов».

После 25 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», набрав 50 очков, продолжает лидировать. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков. Третье место продолжает занимать московское «Динамо» (44 очка). Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Ранее Семин заявил, что Дзюба не случайно потерял статус ключевого игрока в «Локомотиве».