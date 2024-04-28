Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Челябинске бобер напал на мужчину

Бобер покусал мужчину в Челябинске

close
100%
Shutterstock

В Челябинске в парке Гагарина бобер напал на мужчину. Об этом сообщили в Telegram-канале «Челябинск с огоньком».

Как сообщили в материале, пострадавшему мужчине зашили раны, а затем отправили на лечение домой. Теперь его ожидает долгое лечение.

До этого большей опасности подверглась девочка в Бурятии. В поселке Сотниково в Иволгинском районе собаки едва не растерзали ее.

Момент нападения животных попал на видео, девочка шла вдоль проселочной дороги, когда на нее набросились две собаки внушительных размеров. Псы сбили ребенка с ног и стали рвать на девочке одежду.

До этого сообщалось, что бродячие собаки напали на девочку в Южно-Сахалинске, ребенку прокусили ногу и ягодицы. 11-летняя девочка возвращалась домой с тренировки, стая собак начала лаять на проезжавший мимо самокат и набросилась на ребенка.

Ранее собака бойцовой породы ворвалась в школу и искусала ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами