В Челябинске бобер напал на мужчину

В Челябинске в парке Гагарина бобер напал на мужчину. Об этом сообщили в Telegram-канале «Челябинск с огоньком».

Как сообщили в материале, пострадавшему мужчине зашили раны, а затем отправили на лечение домой. Теперь его ожидает долгое лечение.

До этого большей опасности подверглась девочка в Бурятии. В поселке Сотниково в Иволгинском районе собаки едва не растерзали ее.

Момент нападения животных попал на видео, девочка шла вдоль проселочной дороги, когда на нее набросились две собаки внушительных размеров. Псы сбили ребенка с ног и стали рвать на девочке одежду.

До этого сообщалось, что бродячие собаки напали на девочку в Южно-Сахалинске, ребенку прокусили ногу и ягодицы. 11-летняя девочка возвращалась домой с тренировки, стая собак начала лаять на проезжавший мимо самокат и набросилась на ребенка.

Ранее собака бойцовой породы ворвалась в школу и искусала ребенка.